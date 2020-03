Katy Perry habló sobre su nueva amistad con Taylor Swift

Katy Perry entró en detalles sobre su relación con Taylor Swift. Ha habido fricción entre los dos cantantes desde que la pareja tuvo una pelea por tres bailarines de respaldo. Su enemistad llegó a su fin cuando Perry le envió a Swift una rama de olivo real en 2018.

Durante una entrevista con la revista Stellar de Australia, Katy Perry reveló que los dos están en contacto pero no muy apretados.

"No tenemos una relación muy estrecha porque estamos muy ocupadas, pero enviamos muchos mensajes de texto", dijo. "Me impresionó su documental (Miss Americana) porque vi que algo de autoconciencia comenzaba a suceder, y vi mucha vulnerabilidad".

Ella continuó: "Estaba realmente emocionada de que ella pudiera mostrarle eso al mundo: que las cosas no son perfectas, no tienen que serlo y es más hermoso cuando no lo son".

Perry comentó sobre su colaboración con Swift. (Ella apareció en el video musical de "You Need To Calm Down" de Swift). "Aunque fue difícil, fue importante hacer esa aparición en el video musical porque la gente quiere que la gente admire", dijo.

El video musical, en el que Katy estaba vestido como una hamburguesa y Swift como una orden de papas fritas, mostró de una vez por todas que las estrellas del pop habían llegado a una resolución.

