Evelyn Vanesa Calderón confesó cuántas operaciones tiene

Evelyn Vanesa Calderón no deja de ser uno de los focos de atención de la farandula ecuatoriana debido a toda su fama. Uno de los temas más controversiales que la asecha es el de sus operaciones.

Los fanáticos han sostenido más de una ocasión que los cambios de la famosa son radicales y evidentes a través del tiempo. Sobre todo, en lo que se fijan los ecuatorianos es en las diferencias de su rostro.

Debido a esto, miles de seguidores han comentado sobre las fotos del antes y después de la famosa. Las críticas respecto a esas comparaciones han llovido. Sin embargo, los paparazzis no contaban con el pronunciamiento de Evelin.

La famosa ha decidido romper el silencio sobre este tema controversial y revelar cuántas operaciones tiene.

En una entrevista en La revista Expresiones y diario Extra, Evelyn confesó que tiene dos operaciones.

“Yo sólo me operé la nariz y me hice una liposucción. Todo es mío, todo es de Salitre. Tengo tendencia a subir de peso por mi mamá y su familia. Trato de ir al gimnasio y cuidarme en la alimentación. He aprendido a comer mejor. Aunque me doy mis gustos”, señaló.

Esas fueran las palabras de la famosa ante una controversia que los fanáticos no olvidan, pues la polémica por el tema del drástico cambio ha tocado a la puerta de Evelyn más de una vez. Finalmente, los seguidores ya tienen su respuesta.

