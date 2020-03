Alejandro Sanz llegó al Ecuador para dar un espectáculo cargado de romanticismo

Empezó la cuenta regresiva tras la llegada de Alejandro Sanz con su Tour a Ecuador. El equipo humano del artista arribó a la capital este lunes 2 de marzo.

Su visita se ha prolongado siete años, desde la última vez que estuvo en nuestro país, sus fans lo han esperado con muchas ansias, y esta vez se preparan para viajar desde diferentes puntos para disfrutar de los shows.

La gira de Alejandro Sanz llega cargada de muchas emociones y un gran despliegue tecnológico. Particularmente será muy especial para los ecuatorianos, porque la bandera tricolor estará involucrada en el escenario, el cantautor español efectuó una invitación a Daniel Betancourth, Tres Dedos y Luz Pinos, quienes participaran en el espectáculo. Los artistas ecuatorianos recibieron la noticia con alegría y compartieron con emoción en sus redes sociales.

Se presentará en Quito este jueves 5 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui 20h00, estarán Daniel Betancourth y Luz Pinos, la apertura estará a cargo de los colombianos Alejandro Santamaria y Pitizion.

En Cuenca será el sábado 7 de marzo 2020 en el Estadio Alejandro Serrano, a las 20h00, también se confirmó a Daniel Betancourth, Luz Pinos y el dueto Tres Dedos.

La gira en Sudamérica suma 7 países, donde se ha agotado entradas en varios recintos de Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.

Con un amplio repertorio, Sanz presenta sus grandes éxitos y los nuevos temas incluidos en #ELDISCO, con una duración de más de dos horas.

Se trata de un enorme espectáculo concebido para grandes recintos. El show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha: 1000m2 de pantalla LED alojarán un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250.000 W de sonido. Alejandro Sanz saldrá al escenario acompañado de una banda formada por seis hombres y seis mujeres venidos de distintas partes del mundo.

La banda

Michael Ciro (Director musical, Guitarra) EEUU

Alfonso Pérez (Director musical, Piano, Guitarra y Coros) ESPAÑA

Helen De La Rosa (Batería) REP. DOMINICANA

Brigitte Sosa (Bajo y Teclado) ESPAÑA

Pau Figueres (Guitarra y Coros) ESPAÑA

Glenda del E (Piano, Teclados y Coros) CUBA

Chris Hierro (Órgano, Teclados y Coros) EEUU

Crystal Torres (Trompeta) EEUU

Carlos Martín (Trombón, Trompeta y Percusión) ESPAÑA

Vic Mirallas (Saxofón, Piano, Guitarra y Coros) ESPAÑA

Txell Sust (Coros) ESPAÑA

Karina Pasian (Coros) EEUU

El disco

Es uno de sus mejores álbumes con el que Alejandro Sanz ha conseguido 3 Grammy Latinos (Mejor Canción y Mejor Grabación del año por “Mi persona favorita” y Mejor Vídeo Musical Versión Larga por la película documental “Lo que fui es lo que soy”).

Así también obtuvo el Grammy Awards 2020 como “Mejor Álbum Pop Latino” en su 62ª edición, un Premio Odeón como Mejor Álbum. Se consolida como el artista español con más premios Grammy de la historia.

¿Dónde comprar las entradas?

QUITO – COLISEO GENERAL RUMIÑAHUI

JUEVES 5 DE MARZO 20H00

Puntos de venta Quito:

Mall de Jardín, C.C. El Recreo, Paseo San Francisco Quórum Quito,

Puntos de venta Guayaquil:

Isla San Marino, Rio Centro Ceibos – entre Ríos y Mall del Sol

Puntos de Venta Cuenca: Mall del Rio

Vía online todas las localidades a través de: www.ticketshow.com.ec

Precio de localidades:

Premium Box $320,00 – silla numerada

Top Box $ 280,00 – silla numerada

Golden Box $ 250,00 – silla numerada

Butacas $ 180,00 – butaca numerada

Preferencia $ 120,00 – graderío numerado

General $ 48,00 – graderío numerado

CUENCA – ESTADIO ALEJANDRO SERRANO AGUILAR

SÁBADO 7 DE MARZO 20H00

Puntos de Venta Cuenca:

Mall del Rio

Puntos de venta Guayaquil:

Isla San Marino, Rio Centro Ceibos – entre Ríos y Mall del Sol

Puntos de venta Quito:

Mall de Jardín, C.C. El Recreo, Paseo San Francisco Quórum Quito

Vía online todas las localidades a través de: www.ticketshow.com.ec

Precio de localidades:

Premium Box Produbanco $ 220,00 – silla numerada (localidad agotada)

Top Box $ 150,00 – silla numerada

Golden Box $ 125,00 silla numerada

Vip $ 90,00 no numerado

Palco $ 80,00 graderío no numerado

Tribuna $ 60,00 graderío no numerado

Preferencia $ 40,00 graderío no numerado

Cancha $ 40,00 localidad de pie

General $ 30,00 graderío no numerado

¿Quieres conocerlo?