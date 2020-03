Alison Mandel realiza sincero descargo tras recibir "comentarios apocalípticos" sobre el embarazo

En más de una ocasión, Alison Mandel ha hecho un llamado a no entregar opiniones que no se han pedido en torno al cuerpo de otra persona, su vida o los procesos que está enfrentando. En su caso, la petición apunta a su embarazo ya que, desde que dio a conocer la noticia, muchos de sus seguidores le han enviado mensajes poco esperanzadores sobre este momento y le han brindado consejos que no ha pedido.

Hace unas semanas, viajó al sur de Chile y posó de guatita al sol en una playa. Pese a la advertencia que promueve en la mayoría de sus publicaciones, no faltaron las personas que le recomendaron no exponerse demasiado al sol, cuidarse con uno u otro producto, e incluso la criticaron por la actividad que estaba realizando.

Semanas después, criticaron su cuerpo en una fotografía en la que aparecía en bikini, y que justamente acompañó de una reflexión en torno a la importancia de aceptarse a sí mismo. A esto se han sumado preguntas sobre temas demasiado personales como la dilatación, si tiene condiciones especiales u otros que la comediante no se ha molestado en responder.

Sin embargo, Alison Mandel explotó luego que compartiera una reflexión en torno a la maternidad y la conducción de vehículos. "Nunca pensé que lo que más extrañaría en este periodo de 🤰🏼 era manejar. Me lo prohibieron hace 2 meses y ha sido eterno. Manejar sola me relaja puedo cantar, pensar, rabiar, imaginar, disfrutar, deprimir, hablar sola y alegar", puso.

"Queda muy poco para tomar nuevamente mi autito recuperar mi independencia y dejar de ser la copilota insoportable que soy, ya que voy todo el rato en modo pasiva/agresiva (…) Ese es el desde de lo pesada que soy como copilota. En poquito tiempo vuelvo a tomar el control de ti", agregó. Desafortunadamente, aparecieron nuevas opiniones que no pidió por parte de algunas personas que ven con ojos críticos el embarazo. "'Recuperar mi independencia'. JA JA JA. Qué ingenua… Bienvenida a la esclavitud!", puso una mujer, sumándose a otras tantas personas a quienes Alison Mandel se dirigió en un sincero descargo.

Desliza para verlo:

Sigue leyendo