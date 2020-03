Los problemas que han enfrentado Will Smith y Jada Pinkett Smith en su relación

Jada Pinkett Smith ha podido mantener un matrimonio "ideal" con Will Smith, o eso es lo que nos había hecho creer. La actriz de Matrix ha confesado los diversos problemas que han enfrentado, algunos más graves que una infidelidad.

Todo sucedió en un episodio de su programa online Red Table. Jada tuvo como invitada a la terapeuta de pareja Esther Perel para hablar sobre los altos y bajos de una relación.

Jada le pregunta si las parejas tienen una alternativa al divorcio, como una posible reconciliación y no llegar a ese momento tan definitivo, a lo que la terapeuta le dice que terminar un matrimonio debido a un engaño no es siempre lo correcto.

Jada le dice que incluso puede simpatizar con la decisión de una mujer de no querer dejar su matrimonio cuando descubre una infidelidad.

"Me han preguntado muchas veces si ha habido infidelidad en mi relación con Will, a lo que respondo que no pero han habido otras traiciones al corazón que para mi han sido mucho más grandes de lo que puede llegar a ser una infidelidad".