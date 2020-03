Netflix: las mejores series que se estrenan en marzo 2020

Comienza marzo, lleno de estrenos en Netflix. Quizás estás buscando una nueva serie para pasar tus noches pegada a la televisión, por eso te presentamos estas propuestas que se han ganado la validación de los críticos.

Las mejores series que se estrenan en marzo en Netflix

"Feel Good" Temporada 1 (disponible el 19 de marzo)

Inspirado por las experiencias pasadas del comediante Mae Martin, "Feel Good" sigue a una joven comediante llamada Mae, cuya historia de adicción se infiltra en su vida amorosa cuando conoce a una joven llamada George (Charlotte Ritchie). Las dos se enamoran, Mae tiene que aprender a separar su comportamiento adictivo de su nueva relación. ¿Es amor? ¿Es una adicción al amor? ¿Son los dos? Deber ver la serie para averiguarlo.

“Self Made: inspirado en la vida de la señora C.J. Walker” (disponible el 20 de marzo)

Un largo título bien ganado, "Self-Made: Inspired by the Life of CJ Walker" es en realidad una versión truncada de su propia inspiración: la serie de cuatro partes de Netflix está adaptada de la biografía de A'Lelia Bundles del homónimo Walker – quien es la tatarabuela de Bundles. Su novela narra el surgimiento de Sarah Breedlove, que vino de la nada y construyó un imperio comercializando productos para el cabello y la belleza a mujeres negras a fines del siglo XIX. Protagonizada por Octavia Spencer, puede ser nominada a varios premios.

Netflix libera más códigos secretos de su catálogo El catálogo de Netflix es muy basto, es por eso que aquí te daremos los códigos secretos para encontrar categorías directamente.

"Ozark" Temporada 3 (disponible el 27 de marzo)

Si eres fanática de las historias de crímenes oscuros, "Ozark" probablemente te atrajo hace un tiempo. Dirigido, producido y protagonizado por Jason Bateman, el drama de Netflix sobre una familia de lavadores de dinero que intentan escapar de la apretada presión de sus jefes de carteles es un jugador de premios perenne y un tema de conversación cultural.

Te recomendamos en video