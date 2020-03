Kailani celebra su cumpleaños con una fiesta de ponys a lado de su familia

Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se encuentra celebrando su cumpleaños número dos. Para festejar esta fecha importante, sus padres decidieron hacer una fiesta con ponys y juegos mecánicos junto a su familia.

Durante el fin de semana, los Derbez se reunieron en una granja para cantarle las mañanitas a Kailani y pasar un buen rato en familia.

Aislinn compartió fotos y videos del festejo de su hija, en el cual hubo pastel, globos y ponys, que Kailani montó junto con su tía Aitana.

Eugenio Derbez incluso acompañó a las niñas en un paseo en tren y se mostró muy animado durante la fiesta.

Después del festejo, Aislinn le dedicó a su hija unas palabras y un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual reveló que el tiempo a su lado se le ha pasado muy rápido.

"Todo mundo dice que pasa rapidísimo, para mí en este caso el tiempo ha sido muy misterioso. Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste. Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3, jaja. y a la vez siento que me embaracé ayer."