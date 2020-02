Warner Bros muestra adelanto de "Superman: Red Son", la nueva película animada de DC

Una de las películas animada más esperadas por los fanáticos del universo DC ya está disponible, “Superman: Red Son”, una historia que se desarrolla en la Guerra Fría y en la que se encuentran el Hombre de Acero y Linterna Verde, dos superhéroes icónicos.

La nueva cinta está dirigida por Sam Liu, quien también ha estado a cargo de películas The Death of Superman y Batman: The Killing Joke – 45%.

Superman: Red Son trae a un Clark Kent diferente

Además, los personajes son interpretados con las voces de Jason Isaacs como Superman, Amy Acker como Lois Lane, Diedrich Bader como Lex Luthor, Vanessa Marshall como Mujer Maravilla y Roger Craig Smith como Batman.

La película está basada en la miniserie de cómics del mismo nombre escrita por Mark Millar y escrita por Dave Johnson, Andrew Robinson, Walden Wong y Killian Plunkett. Se lanzó digitalmente el 25 de febrero y se lanzará en 4K Ultra HD y Blu-ray el próximo 17 de marzo.

La principal característica de esta producción es que la historia del “Hombre de Acero” se sitúa en la época de la Unión Soviética, por lo que el contexto genera algunos cambios en el personaje al que tradicionalmente estamos acostumbrados.

Sin embargo, hay muchas características que permanecen en este superhéroe como la superfuerza, oído y visión, vuelo y visión de calor.

