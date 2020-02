La increíble manera en que Diana eclipsó la fiesta de compromiso de Carlos y Camilla

El matrimonio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos nunca fue uno llenó de felicidad. En el momento que todo terminó, ambos ofrecieron entrevistas y declaraciones dando su visión de la historia, una llena de muchos problemas con una persona apareciendo en ambas: Camilla Parker Bowles.

Luego de que se separaron para siempre, Carlos y Camila ya podían estar juntos sin esconder su romance, así que decidieron dar una fiesta para anunciar su compromiso. Diana no se iba a quedar de brazos cruzados.

Cómo Diana eclipsó la fiesta de Carlos y Camilla

En el documental de Amazon Prime Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin, los expertos reales y los miembros de los medios hablaron sobre cómo Diana pudo superar a su ex antes de que él y Camilla pudieran llamar la atención con su gran anuncio.

Piers Morgan recordó cómo la princesa usó la prensa en su beneficio para eclipsar el momento.

"Recuerdo un caso clásico de ella cuando el Príncipe Carlos tuvo una fiesta de presentación por su relación con Camilla Parker Bowles, y Diana estaba en St Tropez con Mohamed al-Fayed y otros", dijo el anfitrión de Good Morning Britain. "Y recibimos un mensaje: "¿Estarás allí mañana a las 9 a.m. en esta playa? Sí, ¿por qué? ¡Espera y verás!""

Morgan agregó: “Al día siguiente la princesa salió y comenzó a dar vueltas por la playa. Fue 1-0 para Diana".

La imagen de la Princesa de Gales en la playa en un leopardo de una sola pieza junto al yate de al-Fayed dio la vuelta y fue todo lo que alguien quería hablar, no del futuro rey y su relación con Camilla.

