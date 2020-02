Las hijas de Khloé y Kim Kardashian presumieron sus lentes de sol con brillantes y parecían todas unas divas

Las hijas de las Kardashian-Jenner tienen una vida muy privilegiada. Todas han formado una gran fortuna a raíz del reality Keeping Up With The Kardashians, donde no solo han enganchado al público con su vida tan particular, sino que les ha servido de impulso para crear sus propias empresas, lo que ha aumentado aún más sus ingresos millonarios.

Por eso, no hay límites para la nueva generación de la familia. Recientemente, Khloé Kardashian compartió una foto de su hija True y su sobrina North, hija de Kim, recién despiertas por la mañana y mostrando ambas unos lujosos lentes de sol con los que se veían como todas unas divas.

Las hijas de Khloé y Kim Kardashian son todas unas divas

True pronto cumplirá 2 años de edad y North está cerca de cumplir 7, pero desde ya tienen un especial gusto por la moda, así como sus mamás.

"¡¡Buenos días !! ¡Comienza cada día con un corazón agradecido! ¡Guíalos y anímalos a dar gracias y alabar! Mira sus pequeñas manos de oración", escribió Khloé al publicar la imagen que superó el millón de likes.

True llevaba unos lentes rosados en forma de corazón, con brillantes en las esquinas y pertenecen a la colección de niños de la marca Rad + Refined, que también ha diseñado piezas para Paris Hilton y Taylor Swift. Este modelo infantil cuesta alrededor de 80 dólares.

North también llevó unos lentes Rad + Refined, su modelo en tono púrpura con brillantes en los bordes. Cuestan 110 dólares y los combinó con una pijama P.J. SALVAGE de 48 dólares.

Aunque todas las integrantes del clan Kardashian tienen agendas de trabajo muy ocupadas, tratan de que sus hijas convivan y pasen tiempo de calidad como primas. Hace poco se divirtieron en una tarde de juegos North, Penelope y True, jugando en el trampolín que está en el jardín de Khloé.

