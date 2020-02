Kate Middleton rinde tributo a la princesa Diana con estos atuendos

View this post on Instagram

One of my absolute favorite outfits of the Duchess of Cambridge – 2012 FOLLOW –> @reallifeduchess #duchessofcambrisge #duchess #katemiddleton #katethegreat #fashionicon #kateeffect #kateswardrobe #lacedress #stunningstyle #janetaylormillinery #asda #perfection #royalty #futurequeen #favoritefashion