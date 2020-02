Jennifer Lopez prepara tema con su hija Emme y sus fans están en shock

View this post on Instagram

Puerto Rico y Colombia muy en alto hoy. Muchas gracias a mi coco Emme, @Shakira, @jbalvin y @badbunnypr. #LatinoGang #GirlPower #LetsGetLoud #BornInTheUSA #ProudAmerican #ProudLatina #ProudWoman #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime 📷 @lacarba / Getty Images / Wireimage