Hailey Bieber presumió sus tonificadas piernas en un mini vestido negro de lentejuelas

Hailey Bieber fue una de las recientes invitadas a The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde habló de sus proyectos, su relación con Justin Bieber y cómo accedió a contar aspectos íntimos de su vida en el reciente documental Seasons, que creó su esposo en alianza con YouTube.

Allí, la cotizada modelo de 23 años, explicó que no le gusta dar muchos detalles de su vida al público, pero que sintió que esta docuserie era su oportunidad para mostrarle al mundo quién era ella realmente.

Su relación con Justin Bieber generó mucha polémica, sobre todo porque la figura de Selena Gomez siempre estuvo presente al inicio de su noviazgo. La cantante fue el primer amor del artista, sosteniendo una relación desde 2011, rompiendo para siempre en 2018.

Hailey Bieber contó detalles de su vida personal

A finales de 2018, Justin y Hailey se casaron en secreto por el civil y en septiembre de 2019 celebraron una gran boda eclesiástica.

"Siempre he sido el tipo de persona que se asusta con la idea de dar mucha información o dejar saber demasiado de mi vida personal. Entonces la idea de hacer un docuserie no me atrajo mucho", confesó la modelo, imagen de las más importantes marcas del mundo de la moda.

"Pero lo que pasó durante el proceso de hacer Seasons es que me di cuenta que podría contar mi historia sobre lo que soy, contada por mi y no por otras personas externas", añadió.

"Antes de que Season se estrenara, sentí que siempre había batallado con la idea de que la gente realmente no me conoce (…) siempre tenía esta constante lucha donde siempre me decía 'ojalá la gente conociera mi corazón y ojalá las personas me conocieran por mí misma"", confesó la joven celebridad.

"Y espero que la gente se quede con eso, que ellos me vean, vean a Justin, que nos vean juntos y sientan que somos una pareja joven normal (…) no es fácil, al final del día todos pasamos por los mismos problemas y las mismas emociones", enfatizó.

Y, claro, al ser portada de la revista Vogue y ser una de las estrellas en la Paris Fashion Week, su look en la entrevista no podía ser simple. La celebridad deslumbró al mostrar su cuerpazo en un mini vestido negro con lentejuelas, muy elegante.

Horas antes de la entrevista, en Nueva York, se mostró con un atuendo mucho más relajado y rebelde, usando unos pantalones de mezclilla con botas, un top negro básico y una chaqueta de cuero.

