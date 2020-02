Galilea Montijo combina una delicada blusa transparente con cinturón Givenchy

Galilea Montijo acostumbra a sorprender a todos con sus looks diarios en el programa 'Hoy', y el del pasado viernes causó sensación.

Galilea Montijo presumió sus tonificadas piernas con este mini vestido de cuero y tacones animal print La conductora lució más radiante que nunca con este look.

A través de sus redes la mexicana publicó una imagen mostrando su costoso outfit, llevando una blusa transparente de mariposas de 623 dólares, un pantalón corte alto blanco con un cinturón givenchy de 256 dólares, y unos originales tacones negros.

Sin duda es uno de los looks más lujosos y casuales que ha llevado la conductora y que ha inspirado a sus seguidoras.

"Amo tu blusa", "que look tan espectacular", "tus zapatos son lo máximo", "amé tu outfit de hoy", "esa blusa está espectacular", "tan divina como siempre", "la reina de los looks", "siempre a la moda mi Gali", "espero cada día ver tus looks son súper top", y "me encanta todo lo que llevas", fueron algunos de los comentarios.

Galilea y el vestido animal print perfecto para deslumbrar en primavera

Hace días, la presentadora mostró un hermoso mini vestido animal print ideal para la primavera, con tacones negros y cinturón grueso.

El extravagante vestido de tul y transparencias de Galilea Montijo en Premio Lo Nuestro La conductora fue una de las mejores vestidas de la noche.

Y también llevó un vestido animal print largo, para las que prefieran las opciones largas con un cinturón más fino negro.

