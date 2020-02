Adamari Lopez revela cuántos kilos ha rebajado y cuál es su secreto para lograrlo

Adamari Lopez ha transformado su estilo de vida en 2020, mejorando su alimentación e incluyendo actividad física en su día a día. Con su experiencia, ha tratado de motivar a todas las mujeres que la siguen para que también la acompañen en este reto.

Durante una entrevista que ofreció a Telemundo Lifestyle, manifestó que está contenta con los resultados obtenidos desde que inició su plan de alimentación saludable en enero.

Cuánto peso ha bajado Adamari Lopez

"Estoy súper contenta, he visto mucho progreso. Por lo general me peso todas las semanas y he bajado alrededor de una libra y media o dos libras por semana", detalló sobre el peso perdido hasta en momento, sumando alrededor de 10 libras o más si inició en las primeras semanas de enero.

Aseguró que su dieta no está enfocada en perder una determinada cantidad de peso sino bajar de peso para sentirse saludable y bien con ella misma, sin la presión de una meta definida.

"Al no tener esa presión, eres tú mismo el que se quiere mantener bien, yo voy viendo los resultados, voy viendo que me veo más delgada, veo que estoy súper contenta con lo que estoy haciendo".

Al hablar sobre restricciones con algún tipo de comida, trata de mantenerse rigurosa con su dieta: "Yo sí quiero mantenerme en esa línea de puntos, en esos alimentos que se que me van a mantener bien sin dejar las cosas que me gustan".

El ejercicio ha sido aliado para mejorar su salud

"Parte de lo que es importante para que puedas mantenerte saludable es que puedas integrar cosas que te gustan de actividad física, que no tiene que ser ejercicio fuerte si no quieres. Puedes hacer yoga, pilates, meditación, todo eso sigue integrando el plan para una vida más saludable", recomendó la también actriz.

Sobre su peor pecado al comer, confiesa que no son los postres: "No soy postrera, no como chocolates, ni tortas, dulces en general no. Mi deseo más grande por algo que tenga azúcar es el refresco, se que no me hace bien. O lo elimino y tomo más cantidad de agua al día y si voy a tomar refresco, tanto de no tomarlo completo sino un vasito para saciar el deseo".

Adamari Lopez también habló sobre los beneficios emocionales que le ha traído este cambio de estilo de vida.

"He estado más alegre, más alerta, me siento mejor conmigo misma. Me voy viendo en el espejo, veo los programas y veo que la ropa me queda mejor, veo que la carita no se ve tan llenita. Ese avance me trae alegría y más motivación para seguir esforzandome y lograr la meta", manifestó.

