Actriz francesa abandona los premios Cesar luego de que un pedófilo culpable ganara a Mejor director

Le César de la honte, le criminel Polanski récompensé. – À l’annonce de l’octroi à Roman Polanski du César de la meilleure réalisation, c’en est trop pour Adèle Haenel qui quitte la salle et s’indigne « la honte, la honte! ». – Si dissocier l’œuvre de l’artiste est un principe de d’objectivité, il ne saurait avoir une quelconque valeur lorsque la place dudit artiste est en prison. Car rappelons-le, Roman Polanski n’est pas accusé, il a été condamné. Comble de l’injustice et de l’indécence, ces gens-là non content d’échapper à la justice, sont récompensés, encensés. Il n’est ici question que d’une chose, l’indignité. Et à tous ceux qui crieront à la démagogie ou à la bien pensance, il suffit de répondre ceci : La place de Polanski n’est pas aux César, mais derrière les barreaux. Hier, un criminel sexuel vient de gagner un César, nous en sommes là. – #polanski #cesar #adelehaenel #metoo #video