Rihanna viste un 'vestido-sudadera' para cenar y queremos uno igual

Rihanna es una de las estrellas de la moda que marca tendencia en todo el mundo. Su innumerable apariencia y su estética impecable nunca dejan de impresionar a sus millones de seguidores en Instagram.

Una de sus apariencias más recientes es generar aún más conversación de lo habitual.

Desde principios de 2000, las elecciones de moda de Rihanna fueron elogiadas por los fanáticos y los medios de comunicación. A medida que pasó el tiempo, su reputación de lograr algunos de los looks más icónicos continuó creciendo.

Rihanna llevaba un vestido con capucha de seda porque puede hacer cualquier cosa. El conjunto de vestido amarillo está haciendo que la gente cuestione el papel de las sudaderas con capucha en todas partes.

.@rihanna's latest @FentyOfficial drop combines athleisure and evening wear into an outfit that offers the best of both worlds. https://t.co/FfUGHJHyPo pic.twitter.com/eGjRArypbB

— Vogue Runway (@VogueRunway) February 12, 2020