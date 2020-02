Las mejores películas de acción para disfrutar en Netflix este fin de semana

Llegó el fin de semana, momento para descansar, divertirse con los amigos y también para echarnos frente a la TV y disfrutar una buena película de acción en Netflix.

Llenas de explosiones, héroes y villanos, estas cintas te mantendrán entretenida por horas.

Las mejores películas de acción en Netflix:

Black Panther

La primera película de MCU en ganar un Oscar es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y es una película que se mantiene increíblemente bien en las repeticiones. Esta no es solo una película de acción, es un evento cultural, algo que redefinió y reformó el género de superhéroes por el resto del tiempo.

Charlies Angels

Protagonizada por Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, la cinta revive a la popular serie de los 70. No son unas películas ganadoras de Oscar pero son muy divertidas.

Netflix libera más códigos secretos de su catálogo El catálogo de Netflix es muy basto, es por eso que aquí te daremos los códigos secretos para encontrar categorías directamente.

The Dark Knight

Posiblemente la película más influyente del milenio actual. Gran parte del cine de la cultura pop de la última década lleva la influencia de la mejor película de Christopher Nolan como una insignia de honor. Probablemente la hayas visto esto, pero pensamos que deberías verla una vez más.

Huracan Heist

Es una película sobre un grupo de delincuentes que intentan robar una rama del Tesoro de los Estados Unidos durante un huracán de categoría cinco. ¿Es esa la premisa perfecta para una película de crimen? Sí lo es. Maggie Grace interpreta a un agente federal que intenta detenerlos, y Toby Kebbell es un meteorólogo que se une a ella para ayudarla.

Triple Frontier

Oscar Isaac lleva a un grupo de soldados a un trabajo ilegal para estafar a un conocido narcotraficante y, bueno, las cosas no salen según lo planeado. No solo todos son excelentes, especialmente Ben Affleck, haciendo su mejor trabajo desde Gone Girl, sino que es el tipo de película de acción ajustada que Hollywood ya no hace con tanta frecuencia.

Te recomendamos en video