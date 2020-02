Luli decide transformar su vida con drástica decisión: "Me necesitaba"

Durante las últimas semanas, Nicole 'Luli' Moreno ha estado compartiendo registros desde Iquique, en donde se la ha visto disfrutando de las maravillas de la zona. Pero lo que parecía ser un viaje más, se transformó en su nuevo plan de vida. Y es que la modelo decidió radicarse en la ciudad junto a su hijo, con quien comenzará una nueva vida en la región de Atacama.

"El norte siempre me gustó, pero nunca imaginé que me iba a gustar tanto un lugar como para decidir quedarme. Hice los trámites para traer a mi hijo y que pueda estudiar acá, así que estoy feliz con eso y él también", dijo a SoyChile.

Luli tomó la decisión en diciembre del año pasado, luego de participar en el Campeonato Elite Pro Grand Prix Internacional. En dicha oportunidad, la modelo obtuvo el segundo lugar en la categoría fit, lo que la impulsó a seguir preparándose para nuevas competencias.

Tiempo después, regresó a la ciudad por un nuevo compromiso laboral y se convenció de que sería su nuevo hogar. "Yo necesitaba Iquique e Iquique me necesitaba a mí. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero es un lugar mágico, con mucha historia, especial, y a pesar de que yo viajo un montón, no me había sentido tan bien y eso lo logró este lugar", explicó.

Cabe señalar que Luli seguirá viajando a Santiago, puesto que se está preparando para ser personal trainer. Además, continuará atendiendo algunos proyectos laborales. Por otra parte, su hijo continuará con sus estudios en el norte del país. Un tema del que ya se encargó la modelo, quien ya presume de su nueva etapa en redes sociales.

