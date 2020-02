Lady Gaga lanzó su canción 'Stupid Love' y el video es extravagante y fabuloso

Lady Gaga causó euforia en los fanáticos con su nuevo tema Stupid Love, el cual estrenó este 27 de febrero junto con el video, tan fabuloso y extravagante como ella. Tan solo en un día acumuló más de 2 millones de reproducciones.

Se trata de su regreso musical después de su disco Joanne que lanzó en 2016 y la banda sonora de A Star Is Born lanzada en 2018 junto con la película y con la que ganó numerosos premios, incluyendo un Oscar.

Lady Gaga se muestra al natural y nos enamora con su seguridad y belleza Hermosa como siempre

La nueva canción de Lady Gaga

Este nuevo tema pertenece al álbum Chromatica, la sexta producción de la artista y una de las más esperadas de su carrera musical.

En el videoclip, Lady Gaga se muestra como toda una heroína con varios atuendos entre rosados y púrpuras, que combinaban con su cabello largo rosado y un maquillaje igual de espectacular que completaba toda su poderosa apariencia.

Toda la grabación del video fue hecha con un iPhone 11 Pro y describe la lucha por mantener la paz en el sitio donde se encuentra. Por supuesto, también muestra sus mejores pasos de baile, regresando la Lady Gaga que hipnotizó a todos los fans con videos únicos como Bad Romance.

La canción habla sobre el amor, cómo hallarlo, cómo reponerse ante el dolor y que la única manera de sanar es abrir nuestro corazón a los demás, no encerrarnos en nosotros mismos para evitar ser heridos.

"Eres el que he estado esperando, tengo que dejar de llorar… Nadie me va a curar si no abro la puerta, un poco difícil de creer (tengo que tener fe en mí)", canta al inicio de la canción. "Quiero tu estúpido amor", interpreta en el coro del tema.

"Ella nos está sirviendo "Say You'll Be There" de las Spice Girls, Star Trek Next Gen y los Power Rangers, todo en un mismo planeta", comentó el usuario @amby en YouTube sobre el particular concepto del video.

"Me encanta, pensé que ya no haría música así, gracias por regresarnos la alegría de escuchar pop", manifestó @LuisParra.

