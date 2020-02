Kris Jenner reveló cuál de sus hijas podría tener un bebé pronto

Si hay algo de lo que a Kris Jenner le encanta hablar es sobre sus hijas. En su más reciente aparición en The Ellen DeGeneres Show no perdió la oportunidad para expresar lo orgullosa que está de ellas y reveló quién podría tener un bebé pronto.

Ellen preparó a Kris para el juego de "Keeping Up With the Blank", en el que Kris tiene que terminar frases relacionadas con su vida y sus hijos, lo que, naturalmente, nos proporcionó algunas respuestas impactantes.

La foto de Kris Jenner en su juventud que demuestra que Kendall es su clon La supermodelo será idéntica a su madre

Kris Jenner es una desea tener más nietos

Cuando se le preguntó quién era su hija favorita, Kris se calmó y explicó que su hija favorita del día es Khloé. También reveló que Kylie nunca responde a sus llamadas, pero la respuesta que impactó vino después.

Ellen le pidió a Kris que completara el espacio en blanco de "mi próximo nieto será hijo de" y Kris dio una predicción bastante interesante.

“Kourtney, o tal vez Kylie. ¡Quizás Kendall!”, respondió la famosa madre.

Muchas preguntas surgieron de inmediato: ¿Kylie y Travis Scott aún no están separados?, de inmediato reveló detalles sobre los padres de Stormi: "No sé si volverán a estar juntos. Son simplemente excelentes padres".

En cuanto a Kourtney, muchos se preguntarían si piensa tener un bebé con su novio, Younes Bendjima, sin embargo la famosa aclaró que dijo el nombre de su hija mayor primero y muy rápido.

Kris Jenner luce irreconocible con su nuevo color de cabello Dejó en el pasado su cabello castaño

Sobre Kendall, se sospecha que volvió a su relación con Ben Simmons, sin embargo no hay confirmación de que la pareja busque un bebé.

Te mostramos en video: