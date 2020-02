Fran García-Huidobro recibió amenazas: "Por primera vez en mi vida tengo miedo"

Un verdadero calvario es el que se encuentra viviendo Fran García-Huidobro, luego de recibir amenazas por ocupar una frase en el programa Échale la Culpa a Viña, de Canal 13, mientras analizaba la rutina de Ernesto Belloni en el festival.

"No es condición sexual la manera de referirse. ¿No es orientación sexual? Digo, porque la gente anda tan delicada de cutis… Entonces no vaya a ser que por ocupar mal una palabra…", dijo, corrigiendo al humorista por el término que utilizó dentro de su presentación.

La precisión provocó molestia entre algunos televidentes, quienes se volcaron a las redes sociales para criticar sus dichos. Así lo reveló la animadora en un nuevo capítulo del programa, en donde incluso aseguró que ha recibido amenazas debido a sus palabras.

"Él estaba hablando de personas y su ‘condición sexual’, y yo lo corregí para explicarle que se dice ‘orientación sexual’. Sin embargo, ocupé el concepto de ‘gente delicada de cutis’, que es como me refiero a temas sensibles", dijo, agregando que "en la noche recibí una cantidad de odio. Desde ‘por qué no te moriste’, o ‘qué mala suerte tuvo tu hijo de que quedaste viva’".

En este contexto, explicó que recibió amenazas como 'cuidado donde andas caminando' o 'sabemos quién eres'. "Y me duele. Me duele precisamente de esa comunidad, porque he apoyado desde muy chica a las minorías sexuales. No solo con una chapita en una chaqueta. Lo he hecho en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Lo he hecho en tribunales y en cada programa de televisión en el que he tenido un micrófono", reconoció, bastante emocionada.

Finalmente, Fran García-Huidobro agradeció el apoyo de sus cercanos durante el complejo momento que atraviesa y cerró lamentando la situación. "Los voy a seguir apoyando, pero ojo, los comentarios malos los boté, las amenazas no, porque por primera vez en mi vida siento miedo. Y lamento mucho que sean ustedes, a quienes he apoyado durante toda mi vida, quienes me hayan producido un dolor tan grande", dijo.

