El ostentoso estilo de María, la pequeña hija de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión mexicana por su belleza y estilo pero también por la entrega que demuestra hacia su familia.

La conductora ha cumplido su sueño de tener una extensa familia, con 6 hijos propios (María, los triates Bruno, Diego y Javier, Bosco y María) y uno "adoptivo" (Mayito, hijo de su esposo) en casa.

Sin duda, tiene al Internet encantado con los momentos más divertidos y tiernos en familia. Pero si alguien ha robado corazones, es maría, la más pequeña.

No cabe duda de que la niña de 2 años es un encanto, con sus enormes ojos claros, su cabello rizado y su sonrisa traviesa. Por si fuera poco, tiene un gran estilo.

Y es que aún cuando va a la playa, luce encantadora. Siempre con trajes de baño coloridos y de diseñador, los cuales usualmente combina con el resto de sus hermanos.

Inés ha cuidado mucho el estilo de su pequeña y siempre busca que luzca como una muñeca.

No cabe duda de que el tiempo pasa rápido y una reciente foto de la sexta hija de Inés Gómez Mont lo prueba.

Sin duda, la llegada de María sorprendió a todos, pues nadie pensaría que la conductora se embarazaría de nuevo. Cuando nació (17 de junio), Inés compartió unas tiernas palabras:

"He de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla ente mis brazos y decirle: 'Yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas"".