Denise Rosenthal revela curiosa exigencia de Adam Levine: "Pidió que nadie lo mirara a la cara"

Uno de los temas más comentados de la quinta noche del Festival de Viña 2020, fue la presentación de Maroon 5, quienes aparecieron en el escenario con más de 20 minutos de retraso y brindaron un show que no estuvo exento de polémicas. Esto, debido a la actitud del vocalista de la banda, Adam Levine, quien fue acusado de divo por parte del público y los televidentes. Si bien surgieron varias teorías en torno al ánimo del artista, Denise Rosenthal se encargó de contar la verdad.

Según explicó en Twitter, el intérprete de temas como "Sugar" realizó varias exigencias en su llegada al país. Una de ellas fue que nadie lo mirara a la cara, información que se difundió rápidamente a través de la plataforma. "Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared", puso.

Sus palabras surgieron luego que un usuario levantara una moción para que se fotografiara con Adam Levine. Una idea que no logró convencerla, y que provocó que se manifestara con un dato que "escuchó en los pasillos". Así lo aclaró minutos después, cuando un tuitero comentó que era demasiado para alguien que "no tiene interés en nada".

"Lo escuché en los pasillos, un rumor del baño de chicas, jeje. Quizás me zarpé, no debí decirlo. Ya bájenle un cambio. Toy cansada, no pensé iba a causar tanto revuelo", se excusó Denise Rosenthal, para luego añadir: "no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No sé, está a otro level. ¿Quizás se sentía mal? Qué se yo".

