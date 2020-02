"Tom Cruise una alpargata": Giancarlo Petaccia impresiona con marcado six pack en redes sociales

Hace dos años, Giancarlo Petaccia se fue a vivir a Miami junto a su familia y experimentó un cambio de vida radical. La prueba más evidente vino de la mano del Código Petaccia, el que consiste en planes de alimentación personalizados que prometen cambiar la vida y el cuerpo de las personas.

Su efectividad ha sido demostrada por él mismo a través de las publicaciones que realiza en redes sociales, en donde suele presumir su buena salud y estado físico. Recientemente, compartió una fotografía luciendo su impresionante six pack, con el que sacó aplausos en redes sociales.

Giancarlo Petaccia posó a torso desnudo frente a un espejo, mostrando lo tonificado que está su abdomen. El registro fue acompañado con un positivo mensaje, en el que contó cómo percibe la pérdida de peso y en dónde deben enfocar su atención aquellas personas que buscan nuevos resultados para su cuerpo.

"[email protected] me preguntan cuál es el porcentaje de grasa ideal. Yo no me mido la grasa (…) Lo mejor es mirarte al espejo y ver cómo te queda la ropa. No falla. Cuando pierdes grasa, bajas talla y cambia tu composición corporal. Por eso dos personas del mismo peso y estatura se pueden ver totalmente diferentes. Esto es lo que importa si quieres bajar: ¡oxidar grasa, no perder agua! ¡Recuerda que la grasa ocupa el doble de volumen en tu cuerpo que el músculo!", puso.

Pero su imagen causó tanto impacto entre los usuarios de la plataforma, que incluso lo compararon con el famoso actor estadounidense Tom Cruise. "Tom Cruise una alpargata", comentó una mujer, aludiendo al protagonista de Top Gun (1986). "Es que no podi!!! ¿Cómo lo haces de verdad? Te pasaste, pareces de plástico", señaló otra.

