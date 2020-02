"Perdóname que te lo diga": Diana Bolocco pierde la paciencia tras crítica de Vasco Moulian

Tras la cuarta noche del Festival de Viña 2020, el matinal Mucho Gusto analizó los principales hitos que marcaron la jornada, como la rutina del cuarteto Fusión Humor, cuya interrupción provocó la molestia del público. En este contexto, Vasco Moulián lanzó una dura crítica sobre los animadores del evento, dándole paso a un tenso encontrón con Diana Bolocco.

Mientras que la animadora salió en defensa de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, el director aseguró que estos hacen lo que les dice la producción. "Son unos títeres de lo que la producción les está diciendo. ¿Por qué? Porque van dos años con María Luisa y Martín. ¿Qué pasará el próximo año?, ¿vendrá Tonka y alguien más? Entonces, entre menos conflictivo tú eres y más le haces caso…", partió diciendo.

"Yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo porque es súper fácil opinar sin haber estado en ese rol, uno", señaló Diana Bolocco, bastante molesta. "En ese rol estuve", la interrumpió Vasco Moulian, siendo desmentido por la animadora. "En el rol de animador no has estado nunca", dijo. "Pero en el rol de ejecutivo sí", explicó el director.

"Bueno, pero es distinto. Por algo unos tienen dedos para ser ejecutivos y otros tienen dedos para estar arriba del escenario. Uno, no es fácil llevarse el peso de las decisiones que a veces no te corresponden a ti. Dos, no es fácil estar parado arriba de ese escenario. Tres, no es fácil en un momento de coyuntura especial como la que vive Chile hoy", argumentó Bolocco.

"¡¿Pero quién ha dicho que es fácil, Diana?! Lo que yo te estoy afirmando es que son unos títeres. La palabra títere es fuerte", continuó Vasco Moulian, agregando que "son unas marionetas…". "Es fuerte. Es restarle valor a la animación", se defendió la esposa de Cristián Sánchez.

"Yo no me voy a meter en la opinión tuya respecto a su desempeño. Lo que yo te quiero decir, es que tildarlos de títeres es muy fuerte y que es no entender cómo se maneja esto, y tú sabes cómo se maneja esto", añadió, siendo interrumpida por el director. "¡Son títeres!", dijo este, a lo que la animadora contestó: "no son títeres". "¡Pero si cuando yo era ejecutivo eran títeres!", insistió Moulian.

"Es facilista esa crítica Vasco, perdóname que te lo diga (…) Martín toma las decisiones que tiene que tomar en su rol de animador", insistió Diana Bolocco. Sin embargo, el director remarcó su opinión. "A mí me encantaría mentir y decir 'yo creo que los animadores hoy día tienen su punto de vista y yo creo que hablan todo lo que quieren'. ¡Les hablan todo el momento! Y en mi época de ejecutivo les hablábamos todo el momento", indicó.

"Decir títeres es una acusación muy fuerte porque lo que tú estás tratando de decir, es que son los transmisores sin filtro de lo que les dicen desde arriba. Yo no creo que sea así. Es más, me consta que no es así. Y también hiciste una acusación fuerte. Dijiste que se portan bien para que los elijan el próximo año", dijo la animadora, a modo de defensa, agregando que las palabras del director minimizaban el trabajo que Martín Cárcamo y María Luisa Godoy realizan arriba del escenario.

