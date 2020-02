Claudia Schmidt barre con Ernesto Belloni: "A su señora le regalaba zapatos cada vez que manoseaba a alguna chiquilla"

Una ácida crítica hacia Ernesto Belloni, fue la que realizó Claudia Schmidt en el programa Las Indomables, de Radio Agricultura. La uruguaya repasó al humorista luego de presentarse en el Festival de Viña 2020, con una rutina que incluyó un mea culpa por el tipo de humor que ha realizado durante 35 años, y una polémica referencia a Daniel Zamudio.

Este último tema fue analizado duramente en el programa, puesto que el artista se hizo conocido por sus chistes de connotación homofóbica, misoginia y discriminación. "Basta. Hablando cosas que no tiene conocimiento. Qué triste para esa familia. Qué triste para todas esas personas que han luchado tanto por sus derechos y que han sido humillados y basureados", dijo al respecto.

"A mí lo que no me gusta es cuando la gente se vende porque necesita seguir trabajando y necesita adaptarse a los tiempos sin realmente tener el sentimiento, sin realmente tomar conciencia, porque si él la hubiera tomado, no estaba el poeta como lo tuvo anoche en el escenario", agregó, recordando parte de la rutina.

Minutos más tarde, Claudia Schmidt se refirió a las prácticas de Ernesto Belloni en el programa Morandé con Compañía. "¿Sabes qué, Paty?, ¿te acuerdas cuando hemos hablado varias veces de que tu entorno no ayuda, o muchas veces no ayuda a los artistas? Aquí si tu familia te miente… Ernesto Belloni, ¡qué triste por ti!", partió diciendo.

"Te quiero recordar que él era el que decía que a su señora le regalaba zapatos cada vez que manoseaba a alguna chiquilla en el Morandé con Compañía. Así le pagaba, así lo hacía, ese es su humor. Entonces, si tu familia te miente y te dice que eres bueno… Ernesto, con todo cariño, estás mal", agregó.

"Tú podrías haber estado en la Quinta, te podrías haber preparado con grandes comediantes que revirtieran todo lo que tú hiciste en el pasado. La ansiedad, las ganas de estar, te jugaron en contra. Tú puedes hacerlo, con un equipo que trabaje duro y que se actualice en tu humor. Pero si tú querías ganar esas Gaviotas para decirle a tu familia que tu trayectoria valía, te equivocaste, Ernesto", cerró.

