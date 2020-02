"Me apruebo tal como soy": Carla Jara luce su cuerpo tras fallido intento por ponerse calugas

La ex bailarina de Mekano Carla Jara, aprovechó el último día de sus vacaciones para compartir unas fotografías en bikini, sacando a relucir su esbelta figura.

Las postales fueron tomadas por su esposo Francisco Kaminski, con quien contrajo matrimonio en marzo del año 2017. Actualmente la pareja tiene un hijo, y no duda en posar junto a su retoño en redes sociales. Sin embargo, esta vez la protagonista fue la actriz, quien dio a conocer la hilarante historia detrás de sus poses veraniegas.

Tal como explicó en el mensaje junto a las fotografías, su plan inicial era modificarlas para verse más tonificada. Para esto, utilizó una aplicación que le pondría "calugas" en su abdomen, pero su plan fracasó rotundamente al no conseguir el efecto deseado. Por este motivo, decidió compartir los registros originales junto a un mensaje de aceptación.

"Jajaja qué risa me dio… Probé una aplicación, pero no me hizo nada. Acá están las dos fotos reales que sacó mi marido hermoso @fcokaminski. Me puse calugas y se ve súper falso. ¿Cómo creen que me arreglaré para salir en una foto? Yo me amo y me apruebo tal como soy, a veces más flaca, otras más gorda, pero siempre soy feliz. No me cuido, no voy al gym, acepto mis arrugas, mi celulitis, mis canas las amo…", puso Carla Jara, enviándole un saludo a sus seguidores. "Yo en mi último día de vacaciones…", cerró.

