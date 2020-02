El nuevo video de BTS rompió récords en YouTube al superar el millón de vistas el día de su estreno

BTS estuvo de visita en Estados Unidos y fue la sensación en todas partes. Primero, debutaron con James Corden en la sección de su programa ‘Carpool Karaoke’, en el que han participado las más grandes estrellas como Adele, Jennifer Lopez o Sam Smith.

Después, se unieron a una aventura con Jimmy Fallon al cantar en la estación Grand Central de Nueva York, causando furor entre su fanaticada.

Pero la agrupación surcoreana de k-pop no para de alcanzar nuevas metas y rebasar nuevos límites en su carrera musical: ahora, el video de su tema “ON” se convirtió en el estreno más exitoso en YouTube, al alcanzar 1.54 millones de reproducciones en tan solo un día. Este es el segundo promocional de BTS, que se desprende de su nuevo disco Map of The Soul 7.

“El carisma característico de la banda y la coreografía perfectamente sincronizada durante el descanso de baile del video atrajeron la atención de millones de espectadores de todo el mundo. A medida que las superestrellas mundiales continúan alcanzando nuevas alturas, el sencillo principal "ON" ve a BTS alcanzar un nuevo nivel como artistas musicales versátiles”, expresó YouTube en un comunicado.

Map of The Soul 7 es más que un disco con canciones: son historias sonoras que reflejan lo que ha sido la vida de cada uno de sus integrantes.

Este nuevo proyecto estuvo precedido por el exitoso Map Of The Soul: Persona que lanzaron en 2019 y significó la gran expansión de su carrera musical en todo el mundo. No solo les permitió pisar escenarios como el de Saturday Night Live o el de los Grammy, sino que fue el segundo disco físico más vendido en todo Estados Unidos en 2019.

Han conectado tanto con sus fanáticas o ARMY, como se suelen denominar, porque en sus canciones tratan temas y aspectos de la condición humana, retratan los sentimientos más puros y los miedos más feroces a los que nos enfrentamos.

