Adele derrocha elegancia con un vestido negro en una cena en Las Vegas

View this post on Instagram

Adele had dinner together with @jedidiahjenkins @nicolerichie & @laurenpaul8 in Las Vegas after attending The Wilder vs Fury 2 🥊 photo via @laurenpaul8 ♥️ ••• Адель на вечері в Лас-Вегасі після чемпіонату з боксу (The Wilder vs Fury 2) ❤️ ••• #adele #адель #adeleadkins #adelelaurie #adelelaurieblueadkins #adelequeen #adelenew #adele2020 #lasvegas #jedidiahjenkins #laurenpaul #dinner #nicolerichie #adelephoto