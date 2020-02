Actores de Rubí se reencuentran 16 años después y demuestran que los años no pasan por ellos

Fue en 2004 cuando la telenovela Rubí llegó a la televisión mexicana para conquistar a todos contando la historia de una atrevida e intrépida mujer que lograba todo lo que quería.

Aunque han salido nuevas versiones de la exitosa telenovela, todos recuerdan la original y recientemente ocurrió un reencuentro que ha puesto a todos nostálgicos.

Fue Jacky Bracamontes, la recordada Maribel de la Fuente, quien publicó a través de sus redes una imagen del emotivo reencuentro con Eduardo Santamarina, quien interpretó a Alejandro, Sebastián Rulli, quien dio vida a Héctor, y Jan quien interpretó a Marco.

Esto ocurre 16 años después del estreno de Rubí, y los fans aún no pueden creer ver a los actores juntos finalmente luego de tanto tiempo.

"Mi novela favorita ,la veo y la veré mil veces !!!!!", "Bellísima esa novela ,para mi una de la más linda y un elenco fenomenal", "oh por Dios no puedo creer ver esto", "me han hecho tan feliz que bueno verlos juntos", "es la mejor novela de todos los tiempos, los admiro", y "como ustedes no hay otros los amo", fueron algunas de las reacciones de los fans.