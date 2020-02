"Trabajo más que todas ustedes": Raquel Argandoña furiosa tras desaire en la Quinta Vergara

La tarde del martes se emitió un nuevo capítulo de Échale la Culpa a Viña, animado por Karen Doggenweiler, Gino Costa, Fran García-Huidobro y Raquel Argandoña. Los panelistas analizaron la jornada festivalera de la noche anterior, sacando a relucir jugosos detalles como las dificultades que tuvo la coanimadora del Bienvenidos para ingresar a la Quinta Vergara.

La situación fue abordada por la misma afectada, quien contó más detalles al respecto haciendo notar su molestia. Todo comenzó cuando alguien le sugirió ir a ver el show de Mon Laferte. "La Kel queria ir a ver a Mon Laferte y dije 'ya, perfecto, acompaño a mi hija. Además ella me acompañó a mí", partió diciendo.

"Nos subimos a la van, todo perfecto, llego a la Quinta (Vergara) y la señorita de la puerta, ahí donde entran todos los artistas, me dice 'él ningún problema, pase. Usted no puede pasar'. ¡No me dejaron pasar! Porque tengo una credencial flaite, lo vengo diciendo desde que comenzó el festival", agregó, ante la sorpresa de Fran García-Huidobro. "Todos tenemos la misma credencial, que vergüenza, ¿en serio?", comentó esta.

"HQ, Hotel Quinta. Bueno, pero yo había pasado otras veces y me dijeron que no. Entonces me decía 'usted con esa credencial tiene que ir donde entra toda la gente, a la calle'. 'Bueno, ya, perfecto', le dije, 'pero llamen aquí a algún gerente'. Entonces dije 'no, no llamen a ningún gerente. Usted filme acá', le dije a una periodista, filme todo lo que está pasando porque yo voy a ir mañana…", continuó Raquel Argandoña.

Finalmente, la opinóloga explicó que llegó un gerente a resolver la situación. "Muy amoroso y me dice 'ya, Raquel no te preocupes, yo te vine a buscar'. ¿Pero saben lo que a mí me molesta? Que como que yo pido un favor que me vayan a buscar, para sentarme a la Quinta, cuando yo voy a hacer mi trabajo. Yo trabajo más que todas ustedes", señaló.

"Tiene toda la razón. Es verdad. No es una costumbre, pero aquí en Viña vaya que sí", aseguró Fran García-Huidobro, apoyando a su compañera, quien exigió su credencial VIP.

