"La gente llamaba para criticarla": Paty Maldonado desclasifica las críticas que recibía Javiera Contador

En el quinto capítulo del programa Las Indomables, de Radio Agricultura, Claudia Schmidt, Cata Pulido y Paty Maldonado se refirieron a la exitosa rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña 2020. Las opinólogas desmenuzaron cada detalle de su presentación, atendiendo a temas como el contenido, desplante y velocidad.

"A mí me gustó la Javi en algunos momentos, creo que es una mujer que tiene demasiado vocabulario. Era muy acelerada también", dijo la uruguaya, mientras que la cantante aseguró que "no se le entendía nada".

Por su parte, Cata Pulido señaló que su rapidez la benefició enormemente, puesto que "no le dio cabida a ninguna pifia". Un comentario respaldado por Claudia Schmidt, quien aseguró que eso la ayudó mucho. "A mí me incomodaba esa rapidez. Era como ‘bájame un cambio por favor’. Pero sí creo que esa rapidez le jugó a favor", sostuvo.

En este contexto, Paty Maldonado entregó su apreciación en torno a la reacción del público. "Era una ovación, la gente se echaba para atrás. Había gente que gritaba, se afirmaban unos con otros… Porque realmente ese es el humor. El humorista debe lograr ese estado, en que la gente paga una entrada para ir divertirse", dijo.

"Animo bien, pero me visto mal"

En medio de su análisis, Las Indomables se refirieron al chiste de Javiera Contador en torno a las críticas que recibió hace algunos años debido a su forma de vestir, y que incluso le valió una portada en LUN. La publicación salió impresa el 14 de octubre del año 2011, y llevaba por título "Javiera Contador: 'Animo bien, pero me visto mal"".

Al respecto, Cata Pulido observó que "Javiera tuvo la inteligencia de reírse de sí misma. Yo me acuerdo cuando la hacían añicos en las portadas porque se vestía mal". "Ahí no existía el bullying, ahí no había nadie que saliera hablando, ahí daba lo mismo", comentó Claudia Schmidt.

En ese momento, Paty Maldonado contó que cuando la comediante trabajaba en el matinal Mucho Gusto, recibía duras críticas por su estilo. "Era terrible la gente cómo llamaba para criticarla", dijo.

"Se vestía mal, pero aprendió por lo menos que tiene que tapar el brazo y la manguita", complementó la uruguaya, agregando que "puede ir aprendiendo y mejorando y sacarte partido, que es lo importante. Yo considero que a todos nos gusta vernos relativamente bien, y a ella también".

"El problema está que en el fondo hoy día dicen ‘me destrozaban, me hicieron mucho daño’, pero ella era una figura de la primera línea de las animadoras, las conductoras de los matinales, ella tenía una asesora", agregó. "Pésima la asesora", contestó Cata Pulido.

Finalmente, Paty Maldonado remarcó que "cuando a ti te contratan para animar un matinal, tienes que estar sujeta a las reglas del juego". No supo nunca cómo sacarse partido, y potenciarse más aún con el tema del vestuario", cerró Claudia Schmidt.

