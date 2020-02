Kim y Kourtney Kardashian tienen una fuerte discusión que llega hasta los golpes

Kim y Kourtney Kardashian han sorprendido a todos en redes con un video que ha mostrado el adelanto de la temporada 18 del reality ‘Keeping up with the Kardashians’.

En el video del primer teaser se ve a las hermanas mayores del clan protagonizando una fuerte discusión que ha llegado hasta los golpes.

Una escena muestra primero cómo aumenta la tensión entre las hermanas cuando Kourtney le grita a Khloé que no se meta en sus asuntos, y ella responde “¡Entonces no hables de ello cuando yo estoy presente!”, en ese momento Kim solo observa atónita.

Luego, se ve una escena en la que Kourtney estalla contra Kim y le dice “¡Tú no tienes nada que decir!”, y es ahí cuando se van a los golpes.

La tensión entre las hermanas mayores se ha notado desde la temporada anterior, cuando Khloé y Kim le reclamaron a Kourtney que no expone su vida privada en el programa tanto como ellas.

Por su parte, Kourtney publicó unas imágenes en su Instagram en las que aparece frente a una cámara con el texto "estas son mis confesiones", dejando a sus seguidores impactados e intrigados.

Solo queda esperar que llegue el 26 de marzo, fecha en la que se estrenará la nueva temporada del famoso reality y será cuando podamos enterarnos de todo lo que ocurre entre las Kardashian.

