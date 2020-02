Fran García-Huidobro arremete contra público que abandonó show de Mon Laferte

La segunda noche del Festival de Viña 2020, estuvo marcada por la presencia de artistas femeninas como Mon Laferte, Javiera Contador y Francisca Valenzuela. La ex participante de Rojo fue la encargada de abrir la jornada, con una presentación cargada de emotividad y alusiones al estallido social.

Si bien las transmisiones televisadas mostraban un gran apoyo por parte del público, el panorama en vivo fue algo distinto. Y es que según las animadoras del programa Échale la Culpa a Viña, muchas personas se pusieron de pie y abandonaron la Quinta Vergara.

En el estudio, Fran García-Huidobro criticó esta situación y arremetió en contra del público. "La galería estaba llena, pero la platea…", partió comentando. "Tal vez se paró gente que pensó que la tipa estaba haciendo proselitismo político y se pararon por eso", agregó, indicando que se perdieron un gran show.

"Bueno, todos han hecho política en este show y me parece muy bien", dijo Hugo Valencia, mientras que Maly Jorquiera aseguró que los artistas tienen que decir algo. "Tenemos que estar conectados. Es una vitrina muy grande donde hay que decir algo. De aliento, fuerza, o del lado humano. Si no hay que pertenecer a un partido político para saber que está la cagá (sic)", señaló.

Por su parte, Raquel Argandoña explicó que vio a mucha gente pararse durante la actuación de Mon Laferte. "Ellos sabían. Todos sabíamos lo que iba a pasar ayer en la Quinta Vergara. Esto de que ella mientras estaba actuado y mucha gente se paró y se fue. Entonces yo digo ‘¿pero cómo?’", dijo, comentando que no pensó que la gente fuera tan ingenua.

En ese momento, Fran García-Huidobro tomó la palabra para dirigirse a quienes abandonaron el anfiteatro. "Si no le gusta, no vaya al concierto, pero si va a ir a sentarse, para pararse en patota y poner en enredo a la persona que está arriba del escenario, me parece, primero que todo, una mala educación. Y, segundo, una mariconada", dijo sin filtro.

Sigue leyendo