Érika Zaba se sincera sobre las complicaciones que tuvo con su embarazo a los 41 años

Érika Zaba se ha convertido en una de las figuras favoritas del espectáculo mexicano por su carisma y espontaneidad. Después de convertirse en madre, la integrante de OV7 ha tenido un acercamiento más honesto con su fans, especialmente con quienes son madres.

Aunque "la Güera" está viviendo uno de los momentos más felices al lado de su esposo Francisco y su hijo Emiliano, ha confesado que no todo ha sido tan fácil.

Recientemente la integrante de OV7 publicó un video en su canal de Youtube, en el que compartió las complicaciones que tuvo antes, durante y después de su embarazo. Y es que no sólo fue complicado lograr la gestación, puesto que ya tiene 41 años, sino que tuvo que tener muchos cuidados para que todo saliera bien.

Érika respondió poco a poco las preguntas de los fans y habló sobre la depresión post parto, los malestares de un cesárea

"Sí me dio depresión post parto. De hecho por eso al principio estuve muy alejada de las redes. Lloraba todo el día, no sabía por qué. Me dolía la herida de la cesárea, Emiliano lloraba muchísimo. Fran y yo no sabíamos qué hacer"

Desde que nació su primogénito, la cantante ha tenido una transformación especial. Aunque muchos han halagado su esbelta figura , en realidad la cantante pasó por muchos malestares debido a la cesárea a la que se sometió.

"Tuve cesárea porque tuvimos que ir de emergencia al hospital por un dolor de cabeza muy fuerte y ya no me dejaron salir. Fue algo que me dio a la mera hora y no queríamos que se complicara más".

A persa de que Zaba no especificó lo que había ocurrido, aconsejó a las fans para que estuvieran siempre atentas a cualquier síntoma extraño y que siempre acudan a un especialista.

La cesárea dejó a Érika muy mal pues según cuenta, los primeros días estaba muy adolorida e inflamada, tanto que le dolía darle pecho a su bebé.

Una de las preguntas más recurrentes que le hacen a la cantante es si tuvo problemas para embarazarse o si le dio miedo por la edad. Zaba siempre ha sido muy sincera con respecto a este tema y desde el principio de su embarazo, aconsejó a quienes querían hacer lo mismo que se cuidaran y que se guiaran por un especialista en todo momento.

"Embarazarse siempre da miedo, que si viene bien, que si está sano. Por la edad, los óvulos se van deteriorado. En nuestro caso fue in vitro, la genética estaba más controlada pero sí me daba miedo. Era más la ilusión de ser mamá, de formar una familia y la compañía de mi marido lo que me dio la seguridad"

