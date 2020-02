BTS participó en el Carpool Karaoke y fue uno de los mejores episodios

BTS se unió a la lista de leyendas que han participado en el Carpool Karaoke de James Corden.

Su viaje lo tuvo todo: el grupo bromeó con Corden en coreano e inglés, los chicos cantaron sus propios éxitos (Jungkook en particular tuvo un increíble momento en solitario durante "ON") más la canción "Friends", "Circles" de Post Malone y "Finesse" de Bruno Mars y Cardi B. Y hubo una clase de baile extra donde BTS enseñó a Corden cómo realizar sus complicadas coreografías.

jin and yoongi 😂😂😂😂 #BTSCarpool pic.twitter.com/zzHNRPwZga — The Late Late Show with PAPA MOCHI⁷ (@latelateshow) February 26, 2020

El segmento, en el cual ya han participado Adele, Justin Bieber, Selena Gomez y Coldplay, fue todo un éxito, tanto con la audiencia como con las celebridades. A Cardi B y Bruno Mars les encantó, y Cardi B incuso bromeó por las redes sociales diciendo que se había quedado sin trabajo.

The Late Late Show manejó excelentemente la barrera del idioma durante el episodio de 16 minutos. Los muchachos todavía hablaban coreano, lo que Corden no podía entender. Corden le dijo a RM, V, Jin, J-Hope, Suga, Jimin y Jungkook desde el principio que no hablaba bien coreano y le preguntó a RM si era el traductor del grupo. ("Sí, por supuesto", respondió RM).

Pero el programa incluyó subtítulos para que todos los demás pudieran participar en la acción, desde el gran comentario de Jin y Suga sobre RM aprendiendo inglés en Friends hasta Jin diciendo al grupo: "No sé lo que él dijo, pero nos reímos". La personalidad de todos apareció, y fue gloriosa.

