Biby Gaytán regresa a la televisión y Galilea Montijo nos cuenta cómo

Ya dejaron de ser rumores. La cantante, actriz y bailarina profesional mexicana de ballet, Biby Gaytán, regresa a la televisión. La esposa de Eduardo Capetillo regresará como juez en una nueva temporada de Pequeños Gigantes.

La conductora Galilea Montijo compartió un video en su cuenta de instagram en el que dio la exclusiva y confirma que Biby sí volverá a la pantalla grande.

Aseguró que ella estará en el panel de jueces del programa: “Que emoción, regresan los #pequeñosgigante. Arrancamos 22 Marzo 8/7 centro por @[email protected] @pequenosusa”, escribió junto al video en su cuenta en Instagram.

Tv y teatro

En la actualidad, Gaytán sigue su vida diaria conectada con el teatro y la actuación.

Ella retornó por la puerta grande al teatro para interpretar a Velma Kelly en el musical Chicago, que actualmente ofrece temporada en el Teatro Telcel.

Ahora, el anuncio de que la actriz reaparecerá en la televisión ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo y la farándula.

Sus fanáticos la quieren de vuelta por su carisma, profesionalismo y belleza, a pesar de ya estar cerca de los 50 años y ser madre de cinco hijos: Alejandra, Ana Paula, Daniel, Manuel y Eduardo Capetillo Jr.

La propia Biby también le confirmó la noticia a Hola USA, según publicó el mismo portal y quien aseguró que la actriz les envió un video con un mensaje.

“Hola a todos mis amigos en Miami, hola a Gali, hola mi querida María y Ariel. Soy Biby Gaytán y me da mucha tristeza no poder estar hoy con ustedes, pero como ven estoy ya lista para el musical Chicago y tengo unos compromisos con esta gran producción que me impiden estar hoy con ustedes. Quiero decirles que me siento muy, pero muy emocionada de regresar a la televisión en un proyecto tan lindo como lo es Pequeños Gigantes y de poder unirme a este equipo tan talentoso y maravilloso”, expresó Gaytán a Hola USA.

Luego agregó: “Pronto estaré visitándolos para contarles más detalles de esta nueva temporada que viene con grandes sorpresas. Nos vemos y no se pierdan Pequeños Gigantes por Univision”.

En el jurado le acompañarán Ariel Miramontes “Albertano” y la bailarina María León.

