El tenso round entre Andrea Arístegui y Vasco Moulian tras segunda noche de Viña 2020

Este martes, el matinal Mucho Gusto analizó la segunda noche del Festival de Viña 2020 en compañía de tres invitados, entre los que figuró Carlos Tejos, Andrea Arístegui y Vasco Moulian, siendo estos dos últimos quienes protagonizaron un acalorado round luego de intercambiar opiniones sobre la "noche femenina" en el evento viñamarino.

Todo partió cuando el ex actor y director repasó a cada una de las artistas que se presentó en la Quinta Vergara. Si bien destacó el talento de Mon Laferte, Javiera Contador y Francisca Valenzuela, aseguró que había un notorio sesgo político. En cuanto a la comediante, calificó su rutina como algo lenta. "A mí lo que me falta, y que no vamos a encontrar en este festival, alguien que nos haga reír (…) fue una historia entretenida, pero no me reí", dijo.

En ese momento, Andrea Arístegui comentó que el hecho de que a él no le de risa, no quiere decir que repercuta de la misma manera sobre otras personas. Especialmente, pensando en que la rutina de la comediante estaba dirigida a mujeres como las del panel.

"Ustedes se sintieron identificadas, porque tal vez han tenido la posibilidad de ir a Disney y entienden eso", contestó Vasco Moulian, asegurando que como ellas eran amigas de Javiera Contador, estaban de su lado. "Tú hablas de un montón de gente que son tus amigos, y tendrás con eso tu sesgo", replicó la periodista.

"No por eso uno descalifica al resto. Al decir que nosotros tenemos a una amiga, descalificas la posibilidad de que tengamos una opinión que sea objetiva con respecto a la presentación", agregó, mientras Vasco Moulian explicaba que no las estaba descalificando.

"Fueron cinco horas de propaganda política"

A medida que avanzaba la conversación, Vasco Moulian insistió en que había un sesgo en relación con la postura política de las artistas. "Toda la noche me parece un exceso, me parece una provocación. Me parece que no representa a un Chile que piensa distinto", le dijo a Diana Bolocco. Incluso, aseguró que hubo un ordenamiento de la plana ejecutiva para construir la jornada con esas artistas.

"¿Tú vas a hacer una selección artística en base a la postura política de los artistas? Es extraño, pero es un contexto de país distinto, es inevitable que pasara", comentó Andrea Arístegui. Sin embargo, el director insistió en que "fueron cinco horas de propaganda política, y que se fueron ‘al chancho’. Personalmente me pareció excesivo".

"¿Entonces tendrían que hacer todos los festivales según el color político del artista?", preguntó María José Quintanilla, a lo que Vasco Moulian respondió: "estamos en un momento distinto. Yo creo que en este momento tienen que ser muy cuidadosos en cómo hacer esa parrilla".

"Lo hubiese equilibrado de otra manera, protegiendo el Chile de paz. Me faltó un Víctor Jara que dice 'quiero vivir en paz'. Ayer fue una noche provocadora, tremendamente provocadora para una parte del país que no está de acuerdo con la tendencia política de esos artistas. Es una provocación", insistió.

"¿Por qué la centroderecha no tiene artistas de verdad? Hubiese tratado que sea más piola, y el discurso de Mon lo respeto muchísimo, el Festival de Viña es de todos los chilenos, y ayer fue sesgada. ¿Tengo razón? Provoca a otra parte de Chile que también merece el Festival. ¿Quieren que salga en todos los medios?", cerró.

