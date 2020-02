Netflix añade un nuevo top 10 para mostrar lo más visto en la plataforma cada día

¿Cuántas veces has entrado a Netflix sin saber qué serie o película ver? Eso pasará menos de ahora en adelante, ya que la plataforma de streaming agregó un nuevo ‘Top 10’ para mostrar lo que está siendo más popular en el sistema cada día.

“Esta nueva lista te permitirá ver lo que es más popular en Netflix en tu país. Se actualizará todos los días y la posición de la fila variará según la relevancia que tengan para ti las series y las películas”, explicó Cameron Johnson, el jefe de Innovación de Netflix en un boletín de prensa.

Las mejores series de misterio que llegan en Marzo a Netflix para los amantes de lo desconocido Descubre cuáles series regresan y los nuevos títulos que podrás ver este mes

La nueva función de Netflix para mostrar lo más visto

“Los programas y películas que forman parte de estas listas también tendrán una insignia especial de "Top 10", donde sea que aparezcan en Netflix. De esa manera, puedes ver fácilmente lo que es más popular, ya sea que estés navegando por género o a través de tu lista personal, o cuando busques programas o películas específicos”, agregó.

Netflis ha transformado casi totalmente la forma en que los espectadores consumen series y películas. Si hace un par de años, todos teníamos que esperar un día específico de la semana para ver una serie, ahora tienes toda la temporada a tu disposición en Netflix, así como un inmenso catálogo de películas clásicas.

Entre los lanzamientos más exitosos de 2019 en la plataforma, ocupó el primer lugar la película Murder Mystery protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, en segundo lugar estuvo la tercera temporada de Stranger Things y el tercer puesto lo ocupó la película 6 Underground.

En el resto del top 10, estuvo The Incredibles 2, The Irishman, The Witcher, Triple Frontier, y Extremely Wicked, Shockimgly Evil and Vile.

Te recomendamos en video: