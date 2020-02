Lady Gaga anunció el lanzamiento de su nueva canción 'Stupid Love'

Lady Gaga finalmente dará a sus fanáticos lo que estaban pidiendo desde hace años: nueva música.

Después de anunciar que estaba "embarazada" con nueva música a principios de 2019, la actriz y músico ganadora del Oscar anunció su primer sencillo pop en solitario en casi tres años, "Stupid Love", que se lanzará el viernes.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm

— Lady Gaga (@ladygaga) February 25, 2020