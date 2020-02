Khloé Kardashian llenó de halagos a Tristan Thompson y reviven rumores de reconciliación

Khloé Kardashian ha hablado cosas muy positivas de Tristan Thompson casi un año después de haberla engañado con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Khloé, de 35 años, y Thompson han continuado siendo padres de su hija True, de 1 año, después del escándalo de engaño público.

“Sé que su papá es una gran persona. Sé cuánto ama [True] y se preocupa por ella. Así que quiero que él esté allí", le dijo la estrella de reality TV a Laura Wasser en su podcast en un clip de "Keeping Up with the Kardashians".

La estrella de "Revenge Body" explicó que no quiere que True sienta que hay animosidad entre sus padres. "True solo tiene un año de edad, así que realmente no sabe lo que está sucediendo, pero para mí, sí sabe y siente energía", dijo. "Soy una gran creyente de eso, así que hago todo lo que está a mi alcance para no poner ningún tipo de energía pesada a su alrededor".

Kylie Jenner podría lanzar una segunda temporada de su ‘reality show’ para revelar detalles de su vida En la primera temporada mostró su vida como empresaria y sus experiencias con Jordyn Woods.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson han logrado mantener las cosas civiles desde su ruptura e incluso perdonaron poner de lado el incidente de la infidelidad por el bien de su pequeña hija.

Te recomendamos en video