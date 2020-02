Las fotos que demuestran la estrecha amistad entre Kate Middleton y el príncipe Harry

View this post on Instagram

🎈Bir zamanlar çok iyi dost olan Prens Harry ile Kate Middleton'ın arası bildiğiniz üzere artık eskisi gibi değil.. 🎈Geçmişte katıldıkları etkinliklerde birbirleriyle gülerek uzun sohbetlere girişen ikili artık göz göze bile gelmiyor. 🎈Bende geçmişte aralarından su sızmayan iki iyi arkadaşın resimlerini sizler için derledim…💁🏻‍♀️ 🎈Bir çok farklı nedenler basına sızdı ; 🎈Bazıları, Meghan’nın aile girmesi ile Kate’in ondan çok hoşlanmaması ve William’ı doldurup iki kardeşin aralarını açtığını iletiyorlar.. 🎈Başka bir kesim ise, Meghan’nın aileye ve bu üçlüye ayak uyduramayıp Harry’i doldurarak "muhteşem üçlü" dağıttığı ve ailesine düşman ettiği söylenenler arasında… 🎈Hiç bir zaman işin aslını öğrenemeyeceğiz ama büyük bir küslük olduğu açık ve net.. Et tırnaktan ayrılmaz iki kardeşte barışır diye düşünüyorum… 🎈Peki ya sizce de sular bir gün durulur mu ? #katemiddleton #princeharry #meghanmarkle #princewilliam