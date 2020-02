"El que no salta..." y potente discurso marcaron la presentación de Mon Laferte en Viña 2020

La segunda noche del Festival de Viña 2020, contó con la presentación de Mon Laferte, quien abrió la jornada con uno de sus temas más conocidos. Se trata de "Amor completo", el que fue coreado por la fanaticada que momentos más tarde encendió los ánimos con cánticos relacionados con el estallido social.

Muchos esperaban que la artista se refiriera a la crisis del país, lo que ocurrió finalizada su tercera canción. En ese minuto, el público de la Quinta Vergara comenzó a entonar los gritos más populares de las manifestaciones, entre los que figuró "El que no salta es paco".

Mon Laferte se encontraba sentada en una silla con guitarra en mano, pero rápidamente volcó su atención al público. "¿Me disculpan? Debo afinar la guitarra", dijo, haciendo un gesto para que continuaran los cantos. Luego de esto, se puso de pie y comenzó a saltar junto a uno de sus músicos. El momento provocó la euforia del público, quienes aplaudieron su gesto y el de su acompañante en el escenario.

"El que no salta…"

El que no salta es p4c0 pic.twitter.com/iTOkKPdklY — TELE (@Televisivamente) February 25, 2020

"He estado con mucho miedo"

Luego de continuar con su presentación, Mon Laferte hizo una breve pausa para explicar su presencia en Viña 2020. Fue entonces, que realizó un emotivo discurso que generó reacciones divididas en redes sociales. "Cuando me dijeron que sí iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo, y al tiro dije ‘no, hay que cancelar’, pero muchas personas dijeron muchas cosas. Algunas me decían ‘tení que cancelar’. Todo el mundo, mis amistades, equipo de trabajo, familia y redes sociales, me decían ‘tienes que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido"", partió diciendo.

"Otras personas me decían ‘tení que ir, tení que dejar la cagá’. Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando en qué hacer. Y un día recibí… Me enteré por las redes sociales, de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde Carabineros me citaba, le pedía a la Fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Al principio pensaba que era una broma", explicó.

"Desde ese entonces hasta hoy, incluso hasta este momento, yo he estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", agregó, mientras el público gritaba "no estás sola". "Yo decía ‘solo di una entrevista y dije una cuestión. Di una opinión como cualquier persona’. La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada, pero también me he sentido súper valiente. Y al final, me dijeron que tenía que preparar un discurso para hoy día, y yo decía ‘por qué si yo soy una cantante no más"", continuó, indicando que "yo lo único que sé hacer es cantar".

