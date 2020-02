El Hombre Invisible: la nueva cinta de terror que visibiliza a las víctimas de abuso emocional

La nueva cinta de terror que llega a las carteleras de cine para aterrarnos es 'El Hombre Invisible', una versión moderna del clásico monstruo de Universal, con un giro que lo hace real y amenazador.

La versión del Hombre Invisible del 2020 está protagonizada por Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale, Mad Men) como Cecilia Kass, una mujer atrapada en una relación abusiva con el genio científico Adrian Griffin, interpretada por el actor Oliver Jackson-Cohen de The Haunting of Hill House. Después de escapar de sus garras, a Cecilia le dicen que Adrián murió por suicidio y le dejó una parte de su fortuna.

La muerte de su ex pareja no cuadra, y las sospechas de Cecilia solo se confirman después de que una serie de misteriosas coincidencias se vuelven letales. Pero, ¿cómo puede Cecilia protegerse a sí misma, a sus seres queridos y su cordura cuando es perseguida por algo ⁠— o alguien ⁠— que nadie puede ver?

Si bien en la película la parte amenazante es en verdad un 'monstruo', esta sensación de miedo y peligro que siente la protagonista durante el metraje, es con lo que vive una persona que ha sido víctima de un abusador durante buena parte de su vida. La cicatriz psicológica queda y es difícil deshacerse de ella, recuerda siempre pedir ayuda a tu familia y amigos, recurre con un profesional y no temas en denunciar si te sientes en peligro.

La película llega a las carteleras latinoamericanas el 28 de febrero

