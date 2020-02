¡Era real! Confirman viaje de Javiera Contador a Disney con hilarantes fotografías en redes sociales

Javiera Contador selló su paso por el Festival de Viña 2020 con una exitosa rutina que sacó carcajadas entre los asistentes y quienes en ese momento sintonizaban el evento viñamarino.

La actriz y comediante habló de maternidad, algunas anécdotas personales y remató con el tragicómico viaje a Disney que realizó junto a su esposo Diego, y sus hijos de 7 y 5 años. Una historia que terminó con la traumante experiencia que vivieron al subirse a la montaña rusa de Nemo y Dory, que provocó las risas del público.

Pero mientras Javiera Contador desarrollaba su rutina, en redes sociales comenzaron a preguntarse si el viaje había sido real. Algo que fue confirmado minutos más tarde por algunas personas, quienes compartieron sus recuerdos junto a la actriz. Y es que mientras algunos se encontraron con ella en el parque de diversiones, otros la vieron en el avión.

"Confirmo que la historia de Disneyland es real, me fui en avión con ella #JavieraContador", escribió una usuaria de Twitter. De esta manera, remarcó que la historia era verídica y no un invento para el Festival de Viña 2020. Otra mujer compartió una fotografía junto a la actriz en Disney, reafirmando las palabras que dijo en el escenario. "Me encontré con la Javiera contador en la tienda de Disney. Todo lo que dice es real", puso.

