"¡Déjese de huev…!": Claudia Schmidt lanza ácida crítica contra Ernesto Belloni tras polémico video

El nuevo programa Las Indomables, de Radio Agricultura, arrancó con todo y durante los últimos días ha causado polémica debido a los análisis de sus panelistas en torno a los hitos que han marcado el Festival de Viña, y los artistas que se presentarán este año en la Quinta Vergara. Tal es el caso de Ernesto Belloni, quien recibió una dura crítica por parte de Claudia Schmidt.

La uruguaya lo abordó debido al reciente video que compartió, en el que arremetió en contra de los programas de televisión y radio "que están destruyendo a la gente". "Señores artistas, no hueveen más. No denigren mas a la gente. Paren esos programas de farándula de mierda. Están destruyendo familias completas", fue parte del descargo que rápidamente se viralizó.

Al respecto, Claudia Schmidt aseguró que "Belloni la agarró con todos, porque la verdad lo vi bastante alterado, llamando a la paz pero con un misil en la mano". "Yo le voy a decir una cosa señor Belloni, y con el cariño que le tengo. ¡Déjese de ser tan cínico! Déjese de estar diciendo que nosotros, las personas que comentamos las cagadas, los errores, las embarradas de otros, somos los culpables", agregó, culpando a su humor de las críticas que ha recibido.

"Yo no soy culpable de que su humor sea añejo. Yo no soy culpable de que usted sea un humorista que no se ha actualizado", continuó. "Nosotros no somos culpables que usted no se haya renovado y que hoy en día todo el país se esté riendo de usted, no por su humor, sino por el descaro que ha tenido de decir que tratemos de no hacer daño a la familia", indicó.

Además, señaló que Ernesto Belloni "dice que nosotros somos culpables y rompemos a las familias con nuestros comentarios. No señor Belloni, acá los únicos que dañan a sus familias son los que actúan de esa manera". "Pero Belloni después de que denigró supuestamente a tanta mujer en Morandé con Compañía, donde trabajé 9 años, donde vi todas las cosas y ahora viene a pedir misericordia. ¡Señor Belloni, déjese de huevi…! ¿Sabe qué? Es que cuando vi ese video lo encontré tan descarado…", agregó.

