Gabriel Soto no asistió a la fiesta de cumpleaños de sus hijas organizada por Geraldine Bazán

Geraldine Bazán organizó una fiesta de cumpleaños para sus hijas Elisa y Alexa, quienes cumplieron 11 y 6 años, respectivamente, llenándolas de alegría y diversión. Pero una ausencia fue muy notoria, la de su padre Gabriel Soto.

El actor no asistió a la celebración organizada por su ex esposa, lo que llamó poderosamente la atención del público ya que puede que las cosas no estén tan bien entre ellos, después de su polémico divorcio en 2018 y todo un 2019 de discusiones por Irina Baeva, novia de Gabriel.

La fiesta de cumpleaños de las hijas de Geraldine Bazán

“Quiero agradecerles tanto cariño y felicitaciones para mis niñas, los que tienen la dicha de ser papás y mamás saben que no hay nada que se valore más que el que alguien quiera a tus hijos. (Léase en tono “mamá” jajaja)De corazón gracias, me conmueven tantas muestras de amor”, expresó la orgullosa madre.

La fiesta, con una decoración muy especial y delicada, se llevó a cabo en Isabella Café, donde acudieron los mejores amigos y familiares de Geraldine y sus hijas.

“Los amigos son familia también. Gracias por todo su amor para mis mosqueteras, literal las cargaban de chiquitas”, expresó en otro post la actriz de cine y televisión.

Por su parte, Gabriel Soto le hizo una celebración más íntima a sus hijas previo a su cumpleaños en el que disfrutaron con sus amigas.

Te recomendamos en video: