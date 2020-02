"Yo creí que era una exageración": Coté López regresa a Chile tras brote de coronavirus en Italia

Luego de estar 16 horas detenida en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, Coté López tuvo que regresar a Chile debido al brote de coronavirus que surgió en Italia. La modelo viajó el sábado pasado con destino a Milán, en donde estaría durante ocho días. Sin embargo, no pudo concretar su viaje ya que durante su escala en Francia, le informaron que no podría entrar a su país de destino.

"Italia cerró las fronteras y cancelaron los vuelos por el coronavirus", explicó a LUN. Según detalló, no pudo enterarse de las medidas adoptadas por el país en torno al virus debido a que iba viajando, por lo que la noticia la tomó por sorpresa. "Llegué al aeropuerto y me dicen que los vuelos a Milán están cancelados, que no se puede entrar a Italia. Les pregunté a mis amigos italianos qué estaba pasando y me dijeron que hoy (domingo) estaba todo cerrado", dijo.

El brote de coronavirus provocó que cerraran los colegios, universidades, malls. Incluso, cancelaron la Semana de la Moda en Milán, que reúne a diseñadores, modelos y artistas en una de las capitales más importantes de la moda a nivel mundial. Tampoco se podrá realizar el festival de Venecia y los partidos de fútbol.

"Me dijeron que ya ni en los supermercados había abastecimiento. Yo no tenía idea (…) Todos andan con mascarilla. Yo andaba con la mía que traje desde Chile, así que la estoy usando. Uno acá conversa con todos y el tema es el coronavirus. Yo creí que era una exageración, pero ahora me voy dando cuenta que no es algo tan simple", contó Coté López, quien más tarde entregó detalles de su estadía en el aeropuerto de París. Y es que la modelo tuvo que regresar a Chile debido al virus.

"Bueno mi gente linda! Ya me queda 1 hora y 50 min. Iré a comer algo y buscar la puerta. ¡Gracias a todos por la compañía y buena onda siempre! (Para los que no saben Iba a Milán por negocios. Tenía que ir a ver unas empresas, pero al llegar a Francia me informaron que en Italia se descontroló todo el tema del coronavirus, por lo tanto vuelvo hoy en la noche a Chile (estoy en París esperando mi vuelo). No todo es tan malo, al menos puedo decir 'viajé a Francia por el día' jajajaj", indicó.

