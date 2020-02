Katy Perry se desmayó durante las grabaciones de la nueva temporada de 'American Idol'

American Idol está de vuelta. La famosa competición de canto comenzó su búsqueda por la próxima súper estrella de la música, pero las cosas comenzaron un poco accidentadas para Katy Perry, quien forma parte del jurado.

La cantante sufrió un ligero desmayo, al parecer, luego de una supuesta fuga de gas durante las audiciones del programa, así se vio en un clip compartido por la revista People en su portal web.

En el clip, todo parece ir bien cuando se nota un olor. "¿Ustedes huelen gas?" Katy Perry pregunta. "Es bastante intenso". El juez Luke Bryan señala que huele a "propano pesado".

Pero el olor comienza a afectar a Perry. "Me duele un poco", dice ella. "Oh, es malo. Es realmente malo". Hay una lucha por evacuar y una vez afuera, Katy parecer verse más afectada por el olor "No me siento bien", dice la cantante mientras cae al suelo.